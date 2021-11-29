Masterchef Pelin de estetik mucizesi çıktı! Meğer güzelliğini doktoruna borçluymuş...

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin son bölümünde elenerek hayallerine veda eden Pelin Zaman'ın estetiksiz hali olay oldu. Pelin'in eski halini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

TV8 ekranlarının uzun soluklu yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Jüri üyeliklerini dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği yarışma, birbirinden farklı tarifleri seyircileri ile buluşturmaya devam ediyor.

MasterChef Türkiye'nin 28 Kasım Pazar akşamı ekranlara gelen son bölümünde, eleme heyecanı yaşandı. Gecenin sonunda MasterChef olma hayallerine veda eden isim Pelin Zaman oldu.

ESTETİKSİZ HALİ GÜNDEM OLDU

Diğer elenenlerin aksine tek damla gözyaşı dökmeyen Pelin Zaman hakkında araştırma yapan izleyiciler, gördükleri karşısında şoke oldu.

Yarışmaya başladığı ilk günden bu yana güzelliği ile adından söz ettiren Zaman, estetik güzeli çıktı. Zaman'ın yıllar önce çekilmiş karelerini gören takipçileri, şaşkınlığını gizleyemedi.

ADI HEP DEDİKODULARA KARIŞTI

Aslında kabin memuru olan 33 yaşındaki Pelin Zaman, tutkusunun peşinden gidip kendini mutfağa attı ve soluğu MasterChef'te almıştı.

Jüri üyesi Danilo Zanna'yla adı yasak aşk iddialarına karışan Pelin Zaman’ın sevgilisinin şarkıcı Gökhan Akar olduğu ortaya çıkmıştı.