MasterChef yarışması ile adını duyuran Pelin Zaman, tarzını değiştirdi. Saçlarını sarıya boyatan eski yarışmacı, sosyal medya üzerinden gündem oldu.

2 Mayıs 1988 yılında dünyaya gelen Pelin Zaman, katıldığı MasterChef yarışması sayesinde ünlendi.

Adı Danilo Zanna ile aşk dedikodularına karışan Pelin Zaman, sosyal medya üzerinden kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından takip edilmeye başlandı.

Ancak bu dedikodular asılsız çıktı. Pelin Zaman'ın Gökhan Akar ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

Müzisyen sevgilisi ile evlenme hazırlığı yapan Pelin, kısa bir süre önce büyük aşkından ayrıldı.

Pelin Zaman'ın ayrılmasına sosyal medya üzerinden onu takip eden hayranları üzülürken, eski yarışmacı stilini yeniledi.

Eski tarzına ve saçlarına veda eden Pelin Zaman, son halini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Pelin Zaman'ın son halini gören bazı hayranları çok yakıştırırken, bazı hayranları ise ayrılık bunalımı demeden geçemedi.

Pelin Zaman'ın yeni tarzı

Instagram hesabında epey aktif olan Pelin Zaman, yeni tarzını takipçilerinin beğenisine sundu. Zaman, paylaşımına ''Evlenmekten vazgeçmişimdir'' notunu düştü.

Yaptırdığı ufak müdahalelerle görünümünü değiştiren Pelin Zaman'a takipçileri kayıtsız kalamadı.

Zaman'ın yeni tarzına, ''Daha ne kadar değişebilirsin? Bunun bir sonu olmalı'' ve ''Doğallığı samanlıkta arar olduk'' gibi yorumlar yapıldı.