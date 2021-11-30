MasterChef Pelin'in sevgilisi bakın hangi ünlü şarkıcı çıktı! Kimse beklemiyordu

MasterChef Pelin'in sevgilisi bakın hangi ünlü şarkıcı çıktı! Kimse beklemiyordu

MasterChef Türkiye'ye veda eden Pelin Zaman'ın sevgilisi ortaya çıktı. Yarışmacıyı ve sevgilisini görenler uyumlarını beğenirken, şarkıcı olması ise herkesi şaşırttı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması, herkes tarafından ilgiyle izleniyor.

Yarışmanın sunuculuklarını yapan Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu dışında da yarışmacılar ilgi çekiyor.

Bazı yarışmacılar özel hayatlarıyla gündeme gelirken bazıları ise gösterdiği performansla beğeniliyor.

Özel hayatı ile gündeme gelen yarışmacılardan birisi ise Pelin Zaman oldu. Zaman geçtiğimiz haftalarda yarışmaya veda etti.

Ancak yarışmadan elenen Pelin, sevgilisi ile kısa süre içerisinde yeniden gündem olmayı başardı.

PELİN ZAMAN'IN SEVGİLİSİ ŞARKICI ÇIKTI

Pelin Zaman'ın sevgilisinin şarkıcı Gökhan Akar olduğu ortaya çıktı. Şarkıcı ile fotoğraf paylaşan Zaman, hayranlarını şoke etti.

Pelin Zaman ve Gökhan Akar, uyumlarıyla takipçilerinden tam not aldı.

Pelin Zaman, "Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben buraya gelirken hayatımı durdurdum geldim. Benim için gerçekten burası zordu, her gün savaştım.Burada birçok arkadaşımdan daha çok zorlandım.

Buraya kadar gelmek benim için gurur. Buradan çıktıktan sonra bir kursa gidip eğitim alacağım. Gideceğimi hissetmiştim" sözleriyle yarışmaya veda etmişti.