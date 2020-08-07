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Tv8 kanalında yayınlanan programda dünkü bölümde stüdyodan kovulan yarışmacı Furkan, bugün tüm şeflerden özür dileyerek kendini affettirdi.

MasterChef Türkiye'nin dün yayınlanan bölümünde yarışmacı Furkan, jüri üyesi Mehmet Şef tarafından, bahane ürettiği gerekçesiyle stüdyodan kovulmuştu.

ÖZÜR DİLEDİ

Bugün yayınlanan yeni bölümde, Mehmet Şef stüdyodan kovduğu Furkan'a söz hakkı vermek istedi. Yaptığı hatayı anlayan Furkan tüm şeflerden özür dileyerek kendini affettirdi.

Bir daha bahane duymak istemediğini dile getiren Mehmet Şef, Furkan'a nasihatte bulundu.

MasterChef programından kovulan Furkan özür diledi VİDEO







MasterChef Türkiye yeni bölümünde gergin anlar yaşandı VİDEO



