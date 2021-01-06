MasterChef restoranı nedir, nerede? MasterChef restoranı ne zaman açılıyor?

MasterChef restoranı nedir, nerede? MasterChef restoranı ne zaman açılıyor?

MasterChef 2020 finalinin ardından ekranlara veda eden yemek programının takipçileri, gelişmeleri izlemeye devam ediyor. MasterChef restoranı açılacağı iddiaları gündeme düşmesiyle merak konusu oldu.

TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye, 2020 sezonuyla ekranlara veda ederek yerini Survivor 2021 yarışmasına bıraktı.

Zorlu mücadelelerin ardından finale kalan Barbaros ile Serhat arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Sonunda Jeep marka otomobilin ve MasterChef Türkiye'nin birincisi Serhat oldu.

Programın sona ermesi takipçilerini üzerken ortaya heyecanlandıran bir iddia atıldı. MasterChef restoranının açılacağına dair gelişmeler merak konusu oldu.

Peki MasterChef restoranı nedir, açılacak mı, ne zaman açılacak? İşte konuyla ilgili gelişmeler..

MASTERCHEF RESTORANI NEDİR?

MasterChef yarışmasına katılan birbirinden yetenekli şef adayları hünerlerini sergilerken kamuoyunda da kendilerini sevdirmeyi başarıyor.

Acun Ilıcalı'nın, şef adaylarının yarışmadan sonra da görünür olabilmesi ve yemeklerini sunabilmesi için fırsat tanıyacak bir projesi hayata geçirmeyi planladığı ve MasterChef restoranı açmayı düşündüğü iddia edildi.

MasterChef restoranında şeflerin tarifleri yer alabilir. Ayrıca, Masterchef'in sevilen isimlerini burada görmekte mümkün olabilir.

MASTERCHEF RESTORANI AÇILACAK MI?

MasterChef jürilerinin konuk olduğu Candaş Tolga Işık'ın programında, "Acun Ilıcalı MasterChef restoranı açacakmış" sorusuna şeferin verdiği yanıt iddiaları güçlendirdi.

MasterChef jürileri; Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu. Soruları içtenlikle yanıtlayan şefler seyircilere keyifli anlar yaşattı.

Candaş Tolga Işık'ın "Çok yakın kaynaklardan aldığım bilgiye göre Acun Ilıcalı MasterChef restoranı açacakmış. Ben gazeteciyim ben söyleyebilirim. Değilse Acun Bey yalanlar. Varsa da nerede açacağını anlatır" sözlerine Danilo Zanna, "Bana sorarsan ihtiyacı var ağabey" yanıtını verdi.

Somer Şef ise "Onu Acun Bey anlatsın. Kısmet" diyerek topu Acun Ilıcalı'ya attı.

Şef Mehmet Yalçınkaya da "Bu tür açıklamaları kendisine bırakıyoruz" yanıtını verdi.