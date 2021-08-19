MasterChef Safanur kimdir? MasterChef 2021 ana kadro yarışmacısı Safanur Bol hakkında bilgiler

MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında ana kadroya giren on dördüncü isim olan Safanur Bol'un hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki MasterChef Safanur Bol kimdir? İşte Safanur Bol'un hayatı...

Dünyaca ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivroğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2021'de, final turu heyecanı devam ediyor.

Eleme ve üçlü düelloları başarı ile geçen yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için kıran kırana bir mücadele veriyor. 18 Ağustos Çarşamba akşamı ekrana gelen 41. bölümde yarışmacılar, sac tava yemeğini yaparak ilk 6'ya girmeye çalıştı.

İlk 6'nın belirlenmesinin ardından ana kadroya giren isim belli oldu. Safanur Bol, patlıcan ana ürünüyle en başarılı yaratıcılık yemeğini hazırlayarak ana kadroya giren on dördüncü isim oldu.

Bu gelişme sonrası sempatik tavırlarıyla ve mor saçlarıyla dikkat çeken MasterChef Safanur'un hayatına dair bilgiler merak konusu oldu.

Peki MasterChef Safanur Bol kimdir, kaç yaşında? İşte MasterChef 2021 on dördüncü ana kadro yarışmacısı Safanur Bol hakkında bilgiler…

MASTERCHEF SAFANUR BOL KİMDİR?

19 Ağustos 1998 tarihinde Bursa'nın Gemlik ilçesinde dünyaya gelen MasterChef Safanur Bol, üç çocuklu bir ailenin son çocuğudur.

İlk, orta ve lise öğrenimimi Gemlik'te tamamlayan Safanur, sonrasında tam burslu olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi bölümünü kazanmıştır.

Altı yıldır İzmir'de yaşayan Safanur Bol, şu anda Ege Üniversitesi'nde Agroekoloji ve Sürdürülebilir Tarım üstüne yüksek lisans yapmaktadır. Yarışmaya İzmir'den katılan Safanur Bol'un yurt dışı deneyimi de bulunmaktadır.