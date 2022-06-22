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MasterChef şampiyonu Serhat evlendi! Eşinin güzelliği sosyal medyada viral oldu

MasterChef şampiyonu Serhat evlendi! Eşinin güzelliği sosyal medyada viral oldu

Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Burcu Bakır ile hayatını birleştiren MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı, görkemli bir törenle evlendi.