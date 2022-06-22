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    MasterChef şampiyonu Serhat evlendi! Eşinin güzelliği sosyal medyada viral oldu

    Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Burcu Bakır ile hayatını birleştiren MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı, görkemli bir törenle evlendi.
    • 22.06.2022 - 11:00
    • Güncelleme : 22.06.2022 - 18:42
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    MasterChef şampiyonu Serhat evlendi! Eşinin güzelliği sosyal medyada viral oldu

    TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de başarısıyla dikkati geçen Serhat Doğramacı, 2020 yılında yarışmanın şampiyonu oldu.

    Yarışmanın ardından sosyal medyayı oldukça aktif kullanan  Doğramacı, YouTube kanalından paylaştığı videolarla gündemdeki yerini koruyor.

    Yaptığı yemek tarifleri ve eğlenceli videolarıyla takipçilerinden büyük ilgi gören başarılı isimden güzel haber geldi.

    MasterChef Serhat, 9 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Burcu Bakır ile evlenmeye karar verdi.

    Rüya gibi bir düğünle hayatını birleştiren çift, mutlu anlarını sosyal medyadan paylaştı.

    MasterChef şampiyonu Serhat evlendi

    Düğünden kareler...

    Mululukları gözlerinden okunan çiftin, dans ettiği eğlenceli anlar ise sosyal medyada yayıldı.

    Çiftin paylaşımlarına takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.

    MasterCher ekibinin de katıldığı düğün törenine Eray ve Doğramacı'nın dansı damga vurdu.

    İşte Serhat Doğramacı ve Burcu Bakır'ın düğününden ilk kareler...

    MasterChef şampiyonu Serhat evlendi! Eşinin güzelliği sosyal medyada viral oldu #1

    MasterChef şampiyonu Serhat evlendi! Eşinin güzelliği sosyal medyada viral oldu #2

    MasterChef şampiyonu Serhat evlendi! Eşinin güzelliği sosyal medyada viral oldu #3

    MasterChef şampiyonu Serhat evlendi! Eşinin güzelliği sosyal medyada viral oldu #4


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