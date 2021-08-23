MasterChef Sergen kimdir? MasterChef 2021 ana kadro yarışmacısı Sergen Özen hakkında bilgiler

MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında ana kadroya giren on altıncı isim olan Sergen Özen'in hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki MasterChef Sergen Özen kimdir? İşte Sergen Özen'in hayatı...

Dünyaca ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivroğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2021'de, final turu heyecanı sona erdi.

22 Ağustos 2021 Pazar akşamı ekrana gelen 44. bölümde Sergen Özen, kavun ana ürünüyle en başarılı yaratıcılık yemeğini hazırlayarak ana kadroya giren on altıncı ve son isim oldu.

MasterChef Sergen Özen, geçen sezon da yarışmaya katılmış fakat ilk turda elenmişti. Bu sezon ise üçlü düello turunda elenmesine rağmen Danilo Zanna şef tarafından final turuna çıkarıldı.

İlk grupta yedek yarışmacılar arasına giren Sergen Özen, rakipleri arasında sıyrılarak son önlüğü alan isim oldu. Peki MasterChef Sergen Özen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte MasterChef 2021 on altıncı ana kadro yarışmacısı Sergen Özen hakkında bilgiler…

MASTERCHEF SERGEN ÖZEN KİMDİR?

25 yaşındaki Sergen Özen, aslen Tekirdağlıdır. Otelcilik lisesinden mezundur ve dokuz senedir aşçılık yapmaktadır.

Bugüne kadar yaptığı yemekler sayesinde ödüller de alan yarışmacının İstanbul'daki gastronomi yarışmasında üçüncülüğü bulunmaktadır. Ayrıca Alanya Altın Kepçe'de birincilik elde etmiştir.

Balık tutmayı çok seven Özen, geçen sene de yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yemeğin sosunu katmayı unutması nedeniyle elenmişti.

Köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, geçen sezon yaptığı hatayı yapmayacağını ve yarım kalan hesabı kapatmaya geldiğini belirtti.