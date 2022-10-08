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    MasterChef Serpilay'ın göğüs dekoltesine yorum yağdı! "Kız sen neymişsin ya"

    MasterChef yarışması ile adını duyuran Serpilay Salkım, Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine topladı. Salkım beyaz elbiseli paylaşımı ile adeta kuğuya benzetildi.
    • 08.10.2022 - 17:31
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    MasterChef Serpilay'ın göğüs dekoltesine yorum yağdı! 'Kız sen neymişsin ya'

    TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışması, tüm hızı ve heyecanıyla devam ediyor.

    Her hafta farklı mutfakların yemeklerini yapan yarışmacılar, birinci olmak için kıran kırana bir mücadele sergiliyor.

    Yarışma kadar tanınan ve bilinen yarışmacılar ise kısa süre içerisinde sosyal medyadan takip edilmeye başlanılıyor.

    Sosyal medya üzerinden ilgi çeken yarışmacılardan birisi olan Serpilay Salkım, İzmir'de yaşıyor ve eski yarışmacı Sefanur Bol'un yakın arkadaşı.

    Arkadaşının iknası sonucu katılan ve dikkati çeken Serpilay Salkım, yarışmadaki sempatik tavırlarıyla ilgi odağı oldu.

    Instagram üzerinden takip edilen ve beyaz elbisesi iel gündem olan Salkım, kuğu gibi salındı.

    Güzelliğini gösteren Serpilay Salkım'ın dekoltesini görenler, yorum ve beğeni yapmadan geçmedi.

    Serpilay Salkım büyüledi

    Instagram'da 30 binden fazla takipçi edinen Salkım, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

    Serpilay Salkım'ın iddialı Instagram paylaşımlarına, ''Melis Sezen'i andırıyorsun'', ''Her açıdan güzelsin'' ve ''Aşçılığı bırak model ol'' gibi yorumlar yapılıyor.

    MasterChef Serpilay ın göğüs dekoltesine yorum yağdı! 'Kız sen neymişsin ya' #1

    Serpilay Salkım'ı övenler kadar linç eden sosyal medya kullanıcıları da bulunuyor.

    Salkım'a ''Torpille mi yarışmaya girdin?'', ''Gördüğüm en garip kişilik'' ve ''Neden bu kadar ağlaksın'' tarzında eleştiri yüklü yorumlar da geliyor.

    MasterChef Serpilay ın göğüs dekoltesine yorum yağdı! 'Kız sen neymişsin ya' #2

    MasterChef Serpilay ın göğüs dekoltesine yorum yağdı! 'Kız sen neymişsin ya' #3


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