MasterChef Şükrü kimdir? MasterChef 2021 altıncı ana kadro yarışmacısı Şükrü Özsarı hakkında bilgiler

MasterChef yarışmasında ana kadroya giren altıncı isim belli oldu. MasterChef Türkiye 2021 ana kadrosuna seçilen Şükrü Özsarı'nın hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki MasterChef Şükrü kimdir?

Dünyaca ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivroğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2021'de, final turu heyecanı devam ediyor.

Eleme ve üçlü düelloları başarı ile geçen yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için kıran kırana bir mücadele veriyor.

Dün akşam ekrana gelen yarışmada yarışmacılar, patlıcan kebabı yemeğini yaparak ilk 6'ya girmeye çalıştı.

İlk turun ardından ana kadroya giren isim belli oldu. Mehmet Şefin şans verip üst tura çıkardığı Şükrü Özsarı, ana kadroya giren altıncı isim oldu. Bu gelişme sonrası Şükrü Özsarı'nın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu.

Peki MasterChef Şükrü Özsarı kimdir, kaç yaşında? İşte MasterChef 2021 altıncı ana kadro yarışmacısı Şükrü Özsarı hakkında bilgiler…

MASTERCHEF ŞÜKRÜ ÖZSARI KİMDİR?

Yarışmaya İzmir'den katılan 28 yaşındaki Şükrü Özsarı, MasterChef yarışmasında adını duyuran, alanında eğitimli bir aşçıdır. Bir erkek kardeşi ve bir ablası vardır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi mezunu olan Özsarı, yarışmada jüriden iki evet alarak bir üst tura geçen ancak üçlü düelloda elenmişti.

Hem jürinin hem de izleyicilerin beğenisini toplayan Masterchef Şükrü, yemek yapmayı çok sevdiğini ve bu alanı seçmekten asla pişman olmadığını söyledi.