MasterChef Tahsin kimdir? MasterChef 2021 yarışmacısı Tahsin Küçük hakkında bilgiler..

MasterChef yarışmasında, ana kadroya girmeyi başaran isim Tahsin Küçük oldu. Kadroya 11. kişi olarak katılan Tahsin'in hayatı merak edilmeye başlandı. Peki, MasterChef Tahsin kimdir?

Dünyaca ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivroğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye, final turu ile devam ediyor.

Eleme ve 3'lü düelloları geçmeyi başaran yarışmacılar, final turunda ana kadro için mücadele ediyor.

Dün ekrana gelen yeni bölüm yine nefes keserken, yarışmacılardan içli köfte istendi.

İçli köfteyi başarı ile yapan Emre, Tahsin, Pelin, Rabia ve Eren bu turu geçen isimler oldu.

Yaratıcılık oyununda verilen ana ürün ise Anjelika erik oldu.

Son turu başarı ile tamamlayan Tahsin Küçük, kadroya giren 11. isim olmaya hak kazandı.

Peki MasterChef Tahsin Küçük kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte MasterChef 2021 onuncu ana kadro yarışmacısı Tahsin Küçük hakkında bilgiler…

MASTERCHEF TAHSİN KÜÇÜK KİMDİR?

23 yaşında olan Tahsin, aslen Trabzonlu. Kocaeli'de doğup büyüdüğünü söyleyen Tahsin, yedi yıldır ise İstanbul’da yaşıyor.

Yemek yapmanın yanı sıra dans etmeye ilgi duyan Küçük, 2019 yılında Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü'nden mezun oldu.

2015 yılında ‘Ver Fırına’ isimli yemek yarışması programına katıldı.

El lezzetine inandığını söyleyen Tahsin, şampiyon olmak istediğini belirtti.

13 yaşında mutfağa giren Tahsin, bulaşıkçılıktan başladığını ve 10 yıldır yemek işinde olduğunu söyledi.