MasterChef Tanya kimdir, kaç yaşında? Tanya Kilitkayalı MasterChef'e konuk oluyor!

MasterChef 2020 yarışmacılarından Tanya Kilityalı, bir yıl aradan sonra MasterChef'e konuk olarak katıldı. Peki, MasterChef Tanya kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Tanya Kilitkayalı'nın biyografisi...

TV8 ekranlarının uzun soluklu yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği yarışma, birbirinden farklı tarifleri seyircileri ile buluşturmaya devam ediyor.

Geçen sezonun başarılı yarışmacılarından biri olan MasterChef Tanya, bu akşam 125. bölümüyle ekranlara gelecek olan MasterChef yarışmasına konuk olarak katıldı.

Sürpriz sunuculuğuyla izleyenlere keyifli anlar yaşatacak olan Tanya Kilitkayalı, Kıbrıs yemeklerini tanıtacak. Peki, MasterChef Tanya kimdir, kaç yaşında, nereli, Türk mü? İşte MasterChef 2020 yarışmacısı Tanya Kilitkayalı hakkında bilgiler...

MASTERCHEF TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

7 Ocak 1995 tarihinide Kıbrıs'ta dünyaya gelen Tanya Kilitkayalı, Namık Kemal Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra 2016 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun oldu.

Mezun olmasının ardından Alaçatı Alancha Restaurant'ta stajyer olarak çalışan Tanya Kilitkayalı, bunun yanı sıra Arkın Palm Beach Hotel, Merit Royal, Salamis gibi ünlü otellerde stajyerlik yaptı.

2017 yılında mezun olduğu okulda master yapma kararı alan Kilitkayalı, 2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı ve eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Kıbrıs Mutfağı üzerine ailesi ile birlikte bir restoran işleten Tanya Kilitkayalı, Instagram’da ''tanyakilitkayali'' kullanıcı adıyla yer alıyor.

134 bin takipçisi olan MasterChef Tanya, takipçileri ile yemek tarifleri ile birlikte günlük hayatında paylaşımlar yapıyor.