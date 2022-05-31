MasterChef Tanya'nın değişimini gören 'Kıza ne olmuş' dedi! 'Yanaklar gözleri kapatmaya başlamış'

MasterChef yarışmasında adını duyuran Tanya Kilitkayalı, son hali ile dikkati çekti. Yarışmadan sonra kilo aldığı görülen Kilitkayalı, kariyerine Kıbrıs'ta devam ediyor.

7 Ocak 1995 tarihinide Kıbrıs'ta dünyaya gelen Tanya Kilitkayalı, Namık Kemal Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra 2016 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversiteden mezun olduktan sonra Alaçatı Alancha Restaurant'ta stajyer olarak çalışan Tanya Kilitkayalı, MasterChef yarışmasında adını duyurdu.

TV8 ekranlarında yayınlanan, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğini yapan yarışmaya katılan Tanya, bu sayede sosyal medya üzerinden bir kitle oluşturdu.

Herkesin sevdiği bir isim haline gelen ve sempatik halleri ile dikkati çeken yarışmacı, favori isimlerden biriydi.

Yarışmadan erken elenmesi ile herkesi şaşırtan Tanya Kilitkayalı, kariyerine memleketi Kıbrıs'ta devam ediyor.

Sosyal medya üzerinden sık sık fotoğraf paylaşan ve kendisine yeni bir hayat kuran yarışmacı, aldığı kilolar ile dikkatleri üzerine çekti.

Tanya'nın değişimi

İmaj değişikliğine giden ve saçlarını değiştiren Tanya'nın son halini görenler, gözlerine inanamadı.

Saçlarının rengini değiştiren ve imaj değişikliğine giden Tanya, şimdilerde bir restoranda aşçılık yaparak geçimini sağlıyor.

Kilo aldığı gözlemlenen Tanya Kilitkayalı, güzelliğini ise korumayı başaran isimlerden..

Hayatına Kıbrıs'ta devam eden Tanya, zaman zaman ise İstanbul'a geliyor.