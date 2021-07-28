MasterChef tarihinde bir ilk daha yaşandı! Üçlü düelloda şeflerden şaşırtan karar

MasterChef tarihinde bir ilk daha yaşandı! Üçlü düelloda şeflerden şaşırtan karar

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'in dün akşamki bölümünde bir ilk daha yaşandı. Şef Mehmet Yalçınkaya, ''MasterChef'te biz de ilk kez böyle bir şeye şahitlik ediyoruz.'' dedi.

Jüri koltuğunda ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

2. tur elemelerinin hızla devam ettiği MasterChef Türkiye'nin 27 Temmuz Salı akşamı ekrana gelen bölümünde, üç yarışmacının hazırladığı yemekleri tadan şefler bir ilke imza attı.

Üçlü düelloda jüri karşısına çıkan Mustafa, Mert ve Emre, kendilerine verilen süre içinde etli sarma yemeğini yapmaya çalıştı.

Tadım sonrasında ilk elenen isim Emre olurken Mustafa Ozan ile Emre Büber, yaptıkları etli yaprak sarma ile şeflerin takdirini kazandı.

YENİDEN TADIM YAPTILAR

Ancak şefler, bir üst tura geçecek yarışmacı konusunda karar veremedi.

İki tabağın da çok iyi olduğu konusunda birleşen şefler, yeniden tadım yaptı. Şefler uzun süre kendi aralarında konuştuktan sonra verdikleri kararı açıkladı.

MASTERCHEF TARİHİNDE BİR İLK

Yarışmacılar arasında tercih yapamayan şefler, MasterChef'te daha önce görülmemiş bir karar aldı. Açıklanan kararın ardından MasterChef tarihinde bir ilk daha yaşanmış oldu.

Mehmet Şef bir üst tura geçen ismin Mustafa olduğunu söyledi. Bunun ardından Danilo Şef, "Ve diğer kazanan Emre." diye ekledi. Böylece hem Emre hem de Mustafa üçüncü tura geçmeyi başardı.

"BU ÇOK AZ BAŞIMIZA GELEN BİR OLAY"

Şef Somer Sivrioğlu "Arkadaşlar bu çok az başımıza gelen bir olay. İlk kez bir yarışmadan bir değil iki yarışmacıyı birden üst tura geçirmek istedik. İki tane birbirinden üstün tabak var. İkinizi de üçüncü tura davet etmek istiyoruz." dedi.

Mehmet Yalçınkaya ise "Başımıza çok gelen bir şey değil. O yüzden zor karar aldık. İlk kez böyle bir şeye şahitlik ediyoruz." ifadelerini kullandı.