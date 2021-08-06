MasterChef Tunahan kimdir? MasterChef 2021 beşinci ana kadro yarışmacısı Tunahan Ak hakkında bilgiler

MasterChef yarışmasında ana kadroya giren beşinci isim belli oldu. MasterChef Türkiye 2021 ana kadrosuna seçilen Tunahan Ak'ın hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki MasterChef Tunahan Ak kimdir?

Dünyaca ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivroğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2021'de, final turu heyecanı devam ediyor.

Eleme ve üçlü düelloları başarı ile geçen yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için kıran kırana bir mücadele veriyor.

Dün akşam ekrana gelen yarışmada, yarışmacılar, Tayland usulü körili ördek yemeğini yaparak ilk 5'e girmeye çalıştı.

İlk 5'in ardından ana kadroya giren isim belli oldu. Tunahan Ak, barbunyalı profiterol yaparak ana kadroya giren beşinci isim oldu. Bu gelişme sonrası ilk turda sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Tunahan Ak'ın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu.

Peki MasterChef Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında? İşte MasterChef 2021 beşinci ana kadro yarışmacısı Tunahan Ak hakkında bilgiler…

MASTERCHEF TUNAHAN AK KİMDİR?

Yarışmaya İstanbul’dan katılan 19 yaşındaki Tunahan Ak, hayatında bir değişiklik istediğini ve MasterChef Türkiye'ye katılmanın da iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Aşçılık lisesi mezunu olan ve Bolu'da 4 sene yatılı okuyan Tunahan Ak, 1,5 senedir Kadıköy'de çikolata imalathanesinde çalışmaktadır.

FİNAL TURUNA NASIL KALDI?

Tunahan Ak, tatlı patates yatağında bonfile yemeği ile şeflerden iki evet aldı. Somer şefin hayır dediği Tunahan Ak, sonraki tura geçmeyi başardı.

MasterChef Türkiye’de üçlü düelloda Mehmet Şef'in imza yemeği olan ciğerli taze kabak çorbasının istendiği yarışmacılar Azadeh, Tunahan ve Mehmet, verilen sürede en iyi çorbayı yapabilmek için mücadele verdi. Turu geçen yarışmacı Tunahan Ak oldu.