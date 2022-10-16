MasterChef'te eleme gecesi! MasterChef Türkiye 103. bölüm fragmanı yayınlandı: Kim veda edecek?

MasterChef'te eleme gecesi! MasterChef Türkiye 103. bölüm fragmanı yayınlandı: Kim veda edecek?

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı bugün yaşanacak. Bu hafta yarışmaya kim veda edecek? İşte MasterChef 103. bölüm fragmanı...

TV8 ekranlarında yayınlanan ve sevilerek izlenen yarışma programlarından MasterChef Türkiye, her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitliyor.

MasterChef Türkiye yarışmasında sona doğru ilerledikçe, yarışmacılar arasında en güçlüleri kalıyor ve aralarındaki mücadele heyecan yaratıyor.

Bu hafta oynanan 3 dokunulmazlık oyunu, ekranlara damga vurdu. Her oyundan iki yarışmacı olmak üzere toplamda 3 yarışmacı potaya çıktı.

Geride bırakılan zorlu haftanın eleme heyecanı bugün yaşanacak. Potaya giren isimler ise Çağatay, Kıvanç, Görkem, Atike, Fatma Nur ve Burak oldu.

Potada olan isimlerin güçlü olması dikkat çekerken, bu akşam yayınlanacak olan eleme gecesinde yarışmacılar arasında gerginlikler de büyüyor.

Ayaz ve Burak Kaya arasında yaşan kaptanlık krizi gittikçe büyüyor. Şeflerin araya girmesiyle bu gece bu kriz çözülecek.

MasterChef Türkiye izleyicileri, bugün eleme gecesinde neler yaşanacağını ve kimin eleneceğini sabırsızlıkla bekliyor.

Seyircilerin merakla beklediği MasterChef Türkiye 16 Ekim 2022 103. bölüm fragmanı yayınlandı. Oynat bakalım...



