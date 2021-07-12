MasterChef Türkiye 14. bölüm fragmanı: Son eleme heyecanı

MasterChef'in yeni bölümünde ilk tur için son yemekler yapılacak. Şefler, ikinci eleme öncesi son akşamda tadım yapacak. Peki MasterChef 14. bölümde neler yaşanacak? İşte 14. bölüm fragmanı...

Jüiü koltuğunda Şef Mehmet Yalçınkaya, Şef Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Eleme turunda olan programın sıkı takipçileri, yeni bölüm fragmanlarını da yakından takip ediyor.

Sevilen programın merakla beklenen 14. bölüm fragmanı da yayına girdi. Peki MasterChef 14.bölümde neler olacak? İşte MasterChef Türkiye 14. yeni bölüm tanıtımı..

MASTERCHEF 14.BÖLÜM

MasterChef Türkiye 2021'de yeni sezonun heyecanı 14. bölümle devam edecek.

Beğendikleri tabaklara evet diyerek bir üst tura çıkaran şefler, MasterChef Türkiye 12 Temmuz akşamı ilk eleme turunun son bölümünde dikkat çeken yemekler ve yarışmacılarla bir araya gelecek.