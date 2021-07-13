MasterChef Türkiye 15. bölüm fragmanı: Üçlü düellolar başlıyor!

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de ilk tur elemeleri sona erdi. Şimdi ikinci tura geçen yarışmacıları çok daha zorlu bir etap bekliyor. İşte MasterChef Türkiye 15. bölüm fragmanı...

Jüri koltuğunda Şef Mehmet Yalçınkaya, Şef Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

İlk tur elemeleri sona eren programda, üçlü düelloların yaşanacağı ikinci etap başlıyor. İlk etabı başarılı bir şekilde geçerek düellolara çıkmaya hak kazanan yarışmacıları çok daha zorlu bir etap bekliyor.

Yarışmacılar, üçlü düellolarda şeflerin karşısına çıkacak ve rakiplerine göre daha lezzetli olan yemeği yapan yarışmacılar bir üst tura geçme şansını elde edecek.

İşte MasterChef Türkiye 15. bölüm fragmanı...

MasterChef 15. Bölüm Fragmanı İZLE

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DÜELLO ZAMANI

MasterChef Türkiye programında, üçlü düellolar başlıyor. Yarışmacılar üçlü düellolarda yeteneklerini sergileyecek.

Düello sonunda, şeflerin seçtiği malzemelerle yemek yaaprak hünerlerini sergileyen yarışmacılardan bir kişi başarılı olacak.