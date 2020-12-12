MasterChef Türkiye 2020 finali ne zaman? MasterChef finali Exxen'de mi yayınlanacak?

MasterChef Türkiye'de final heyecanı yaklaşırken, Acun Ilıcalı'nın final programını TV8'de yayınlamayacağı iddiaları gündeme geldi. Peki MasterChef Türkiye 2020 finali ne zaman, hangi kanalda?

Milyonların yakından takip ettiği heyecan dolu yarışma MasterChef Türkiye'de yarışmacılar sona doğru adım adım yaklaşıyor.Bu hafta yapılacak olan elemenin ardından artık yarışmacılar bireysel yeteneklerini ortaya koyacak.

Finale sayılı haftalar kala MasterChef final programıyla ilgili bir gelişme yaşandı.

Acun Ilıcalı'nın final bölümünü TV8 ekranlarında yayınlamayacağı iddiaları sosyal medyanın gündemine düştü.

Peki MasterChef ne zaman final yapacak, MasterChef Türkiye finali hangi kanalda yayınlacak, işte detaylar..

MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 FİNALİ NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye finalinin Ocak ayında yapılması bekleniyor. Yarışmada şu an 6 yarışmacı kaldı ve bu hafta son kaptanlar seçildi.

Eleme adayları belli olduktan sonra bir yarışmacı daha veda edecek ve sonrasında yarışmacılar bireysel olarak yeteneklerini gösterecek.

MASTERCHEF FİNALİ HANGİ KANALDA?

MasterChef Türkiye 2020 finali hangi kanalda sorusunun yanıtı da merakla araştırılıyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, TV8 ve TV8,5 kanallarının yanı sıra Ocak ayında dijital platformu Exxen’i de yayına alacak.

İddiaya göre MasterChef Türkiye 2020 finali Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak. Platformun ilk hafta bütün kullanıcılar için ücretsiz olacağı da iddialar arasında yer alıyor.

Şimdilik bu konuda Acun Ilıcalı’dan herhangi bir açıklama gelmedi. MasterChef Türkiye 2020 finalinin nerede yayınlanacağının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

EXXEN ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Exxen’in web sitesi kuruldu ancak sitede şu an aktif olarak bir hizmet sunulmuyor. Exxen abonelik ücreti ne kadar olacağı diğer platformlarla rekabet etmesindeki en önemli etmenlerden biri olacak.

Exxen’in, Netflix gibi çeşitli fiyat aralıklarında hizmet vermesi bekleniyor. Yerli yapım olan Exxen’in Türkiye abonelik fiyatlarının Netflix’ten daha ucuz olması muhtemel gözüküyor.

Yeni bir platform olduğu için abonelik gerektirmeden ulaşılabilecek ücretsiz yapımları barındıracağı da tartışmalar arasında yer alıyor.

Abonelik için ilk ay ya da birkaç ay boyunca ücretsiz olması da seçenekler arasında.