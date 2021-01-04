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    MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu, Serhat oldu

    MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu, Serhat oldu

    Yaklaşık altı ay süren MasterChef Türkiye 2020'nin final bölümünde, kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan Serhat, şampiyon oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 01:15
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 01:38
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    MasterChef'te final heyecanı yaşandı. Finale kalmayı başaran Serhat Doğramacı ve Barbaros Yoloğlu, MasterChef büyük finalde şampiyon olmak için birbiriyle yarıştı.

    Geçen yıl 100 bin lira olarak verilen büyük ödül bu yıl otomobil olarak açıklandı.

    ŞAMPİYON SERHAT

    Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye finalinde şeflerin tadımlarının ardından puanlama sonucu Serhat şampiyon oldu.

    MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu, Serhat oldu İZLE

    MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu, Serhat oldu #1

    SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

    23 yaşındaki Serhat Doğramacı, 10 yıla yakın bir süredir aşçılığa dair eğitim ve iş tecrübesi olduğunu söylüyor.

    Ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa sahibi olan Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya’da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini ekledi.

    İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip olan Doğramacı, MasterChef 2020’nin ana kadrosuna dâhil olan iddialı isimler arasında yer aldı.

    MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu, Serhat oldu #2

    MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu, Serhat oldu #3

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