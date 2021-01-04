Yaklaşık altı ay süren MasterChef Türkiye 2020'nin final bölümünde, kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan Serhat, şampiyon oldu.

MasterChef'te final heyecanı yaşandı. Finale kalmayı başaran Serhat Doğramacı ve Barbaros Yoloğlu, MasterChef büyük finalde şampiyon olmak için birbiriyle yarıştı.

Geçen yıl 100 bin lira olarak verilen büyük ödül bu yıl otomobil olarak açıklandı.

ŞAMPİYON SERHAT

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye finalinde şeflerin tadımlarının ardından puanlama sonucu Serhat şampiyon oldu.

MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu, Serhat oldu İZLE



SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

23 yaşındaki Serhat Doğramacı, 10 yıla yakın bir süredir aşçılığa dair eğitim ve iş tecrübesi olduğunu söylüyor.

Ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa sahibi olan Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya’da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini ekledi.

İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip olan Doğramacı, MasterChef 2020’nin ana kadrosuna dâhil olan iddialı isimler arasında yer aldı.