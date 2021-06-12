Masterchef Türkiye 2021 ne zaman başlıyor? Masterchef Türkiye jüri üyeleri değişti mi?

Ünlü şeflerin sunumuyla TV8 ekranlarına gelen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, MasterChef Türkiye 2021 ne zaman başlayacak?

TV8'de izleyicisiyle buluşan fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin 4. sezonu için geri sayım başladı. Sevilen programın yeni sezonunundan ilk tanıtım da yayımlandı.

Bunun üzerine MasterChef Türkiye'nin ne zaman ekranlara geleceği programın sıkı takipçileri tarafından merak konusu oldu.

Tüm Türkiye'nin büyük bir ilgiyle takip ettiği MasterChef Türkiye yarışması, her sene Survivor programının ardından başlıyor.

Peki, MasterChef Türkiye 2021 ne zaman başlayacak? MasterChef Türkiye 2021 jürileri değişti mi? İşte detaylar...

MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yemek tutkunları, 2018 yılında Acun Medya yapımcılığında TV8'de yayımlanmaya başlayan MasterChef Türkiye'de lezzet dolu tabaklarla yarışacak.

MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tarihi ile ilgili henüz net bilgi paylaşılmadı. Sevilen program, geçtiğimiz sezon Ağustos ayında ekranlara gelmişti. Bu sene de Ağustos ayı gibi başlaması bekleniyor. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimize eklenecek.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ DEĞİŞTİ Mİ?

TV8'in yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin 4. sezon fragmanı yayımlandı. Fragmanda MasterChef jürileri; Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın isimlerinin yazılı olduğu koltuklar görülüyor.

Buna göre MasterChef Türkiye, yeni sezonda aynı jüri üyeleri ile devam edecek.