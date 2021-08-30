MasterChef Türkiye 2021'de sezonun ilk elenen ismi belli oldu

Beyaz peynir ile yaratıcılık oyunu ve Danilo Zanna şefin imza tabağı olan Ragiz yemeği için tezgah başına geçen yarışmacılardan elenen isim Görkem oldu.

MasterChef Türkiye 2021'de sezonun ilk elemesi gerçekleşti.

Dün akşam yayınlanan bölümde eleme adayı olarak belirlenen Tunahan, Tahsin, Burcu, Görkem, Hamza ve Safanur ikili turda yarışmada kalmak için adeta zamanla yarıştı.

Danilo, Somer ve Mehmet Şef ilk turda yarışmacılardan beyaz peynir ana ürününden yaratıcı yemek yapmasını istedi.

EN İYİ TABAĞI SAFANUR YAPTI

Bu tur için yarışmacılara tam 40 dakika zaman verildi.

Sürenin sonunda şefler yapılan yemeklerin tadına baktı. Safanur en iyi tabağı yaparak turun birincisi olurken, Tunahan ikinci, Burcu ise üçüncü oldu.

Görkem, Tahsin ve Hamza ise eleme turuna kaldı.

MasterChef'te elenen ilk isim Görkem Demiral ViDEO

GÖRKEM ELENDİ

Eleme turunda ise bu kez üç yarışmacıdan Danilo Zanna şefin imza tabağı olan Ragiz yapılması istendi.

Bu zorlu yemek için yeniden tezgah başında geçen yarışmacılar bu kez de 40 dakika süre tanındı. Tadım yapan şefler oy birliği ile final eleme oyununun galibinin Tahsin olduğunu açıkladı.

Rakiplerinden daha az başarılı tabak yaparak elenen yarışmacı ise Görkem Demiral oldu.