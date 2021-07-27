MasterChef Türkiye 22. bölüm fragmanı: Stüdyoda heyecan artıyor!

MasterChef Türkiye'de üçlü düellolar nefes kesmeye devam ediyor. Peki yeni bölümde MasterChef'in 3. turuna kalacak isimler hangileri olacak? İşte MasterChef Türkiye 22. bölüm tanıtımı...

Jüri koltuğunda Şef Mehmet Yalçınkaya, Şef Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de büyük heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Yeni sezonunda da büyük ilgi gören MasterChef Türkiye'nin 27 Temmuz 2021 tarihli yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu.

MasterChef'in 22. bölümünde üçlü düellolar nefes kesmeye devam ediyor. Peki yeni bölümde MasterChef'in 3. turuna kalacak isimler hangileri olacak? İşte MasterChef Türkiye 22. bölüm tanıtımı...

MasterChef Türkiye 22.bölüm fragmanı İZLE

MASTERCHEF TÜRKİYE 22. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef Türkiye'de, üçlü düellolar tüm hızıyla devam ediyor.

MasterChef Türkiye'nin 22. bölüm fragmanında, Somer Şef'in söyledikleri dikkati çekiyor.

Somer Şef, böyle bir olayın çok az yaşandığını belirterek ilk kez bir düelloda iki yarışmacının birden bir sonraki tura geçeceğini söyledi.