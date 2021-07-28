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    MasterChef Türkiye 23. bölüm fragmanı: Acemi Birliği bitti!

    MasterChef Türkiye'de üçlü düellolar nefes kesmeye devam ediyor. Peki yeni bölümde MasterChef'in 3. turuna kalacak isimler hangileri olacak? İşte MasterChef Türkiye 23. bölüm tanıtımı...
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2021 - 10:31
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    MasterChef Türkiye 23. bölüm fragmanı: Acemi Birliği bitti!

    Jüri koltuğunda Şef Mehmet Yalçınkaya, Şef Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de büyük heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

    Yeni sezonunda da büyük ilgi gören MasterChef Türkiye'nin 28 Temmuz 2021 tarihli yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu.

    MasterChef'in 23. bölümünde üçlü düellolar nefes kesmeye devam ediyor. Peki yeni bölümde MasterChef'in 3. turuna kalacak isimler hangileri olacak? İşte MasterChef Türkiye 23. bölüm tanıtımı...

    MasterChef Türkiye 23. bölüm fragmanı  VİDEO

    MASTERCHEF TÜRKİYE 23. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef Türkiye'de, üçlü düellolar tüm hızıyla devam ediyor.

    MasterChef Türkiye'nin 23. bölüm fragmanında, dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor.

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