MasterChef Türkiye 26. bölüm fragmanı: Final turu başlıyor, ana kadro belli oluyor!

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2021'de final turu başlıyor ve ana kadro belli oluyor. İşte MasterChef Türkiye 26. bölüm fragmanı...

Jüri koltuğunda dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu TV8'in ilgiyle takip edilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de final turu başlıyor.

Yeni sezonunda da büyük ilgi gören MasterChef Türkiye'nin 1 Ağustos 2021 Pazar akşamı ekranlara gelecek 26. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu.

MasterChef'in 26. bölümde, final turu başlıyor ve ana kadro belli oluyor. İşte MasterChef Türkiye 26. bölüm tanıtımı...

MASTERCHEF TÜRKİYE 26. Bölüm Fragmanı İZLE

MASTERCHEF TÜRKİYE 26. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

MasterChef Türkiye'nin 26. bölüm fragmanında Şef Somer Sivrioğlu, bu sene yapılan değişiklerden birini daha açıklıyor.

Somer Şef, ''Her şefin bir yarışmacıyı yedek yarışmacı olarak sokma hakkı var.'' açıklaması fragmana damga vuruyor.

Somer Şef'in açıklamasının ardından MasterChef yarışmacısı Sergen Özen, stüdyoya giriyor.