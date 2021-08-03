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MasterChef Türkiye 28. bölüm fragmanı: Ana kadronun üçüncü ismi...

MasterChef Türkiye 28. bölüm fragmanı: Ana kadronun üçüncü ismi...

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2021'de final turu başladı ve ana kadronun iki ismi belli oldu Peki üçüncü kim olacak? İşte MasterChef Türkiye 28. bölüm fragmanı...