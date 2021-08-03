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- MasterChef Türkiye 28. bölüm fragmanı: Ana kadronun üçüncü ismi...
MasterChef Türkiye 28. bölüm fragmanı: Ana kadronun üçüncü ismi...
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2021'de final turu başladı ve ana kadronun iki ismi belli oldu Peki üçüncü kim olacak? İşte MasterChef Türkiye 28. bölüm fragmanı...
- Haber Merkezi
- 03.08.2021 - 13:24
üri koltuğunda dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu TV8'in ilgiyle takip edilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de final turu başlıyor.
Yeni sezonunda da büyük ilgi gören MasterChef Türkiye'nin 3 Ağustos 2021 Salı akşamı ekranlara gelecek 28. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu.
MasterChef'in 28. bölümde, ana kadronun üçüncü ismi belli oluyor. İşte MasterChef Türkiye 28. bölüm tanıtımı...
MASTERCHEF TÜRKİYE 28. Bölüm Fragman VİDEO
MASTERCHEF 28. BÖLÜM
MasterChef 28. bölüm fragmanında ana kadro için ter döken yarışmacılar, tiramisu tarifi için mücadele veriyor.
MabterChef Türkiye'de ana kadronun ilk iki ismi belirlendi. Üçüncü önlüğün sahibi kim olacak merak ediliyor.