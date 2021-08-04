MasterChef Türkiye 29. bölüm fragmanı: Önlükler tükeniyor

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2021'de ana kadronun ilk üç ismi belli oldu Peki dördüncü kim olacak? İşte MasterChef Türkiye 29. bölüm fragmanı...

Jüri koltuğunda dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu TV8'in ilgiyle takip edilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de final turu başladı.

Yeni sezonda MasterChef ana kadrosunda yer alacak üç kişi belli olurken, diğer yarışmacılar ise ter dökmeye devam ediyor.

Yeni sezonunda da büyük ilgi gören MasterChef Türkiye'nin 4 Ağustos 2021 Çarşamba akşamı ekranlara gelecek 29. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu.

MasterChef'in 29. bölümde, ana kadronun dördüncü ismi belli oluyor. İşte MasterChef Türkiye 29. bölüm tanıtımı...

MasterChef Türkiye 29. Bölüm VİDEO

MASTERCHEF 29. BÖLÜM

MasterChef 29. bölüm fragmanında ana kadro için ter döken yarışmacılar, börek tarifi için mücadele veriyor.

Fatma Polat ve Milhan Erdem'in ardından üçüncü kesin yarışmacı için 6 isim yaratıcılık oyununa çıktı. Dilara ile İbrahim son ikiye kaldı ve Dilara üçüncü kazanan isim oldu.

Dördüncü önlüğün sahibi kim olacak merak ediliyor.