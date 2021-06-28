Masterchef Türkiye 3. bölüm fragmanı: Burası Kurtlar Sofrası

Ekranların yemek yarışması MasterChef, yeni sezonuyla yeniden başladı. Eleme turunda olan programın 3. bölüm fragmanı seyircileri heyecanlandırdı. İşte MasterChef yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Şef Mehmet Yalçınkaya, Şef Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye, eleme heyecanıyla devam ediyor.

Programın sıkı takipçileri, yeni bölüm fragmanlarını da kaçırmıyor.

Adaylar arasında kıyasıya mücadelenin başladığı yarışmanın kazananı MasterChef olarak hayatına devam edecek. Peki MasterChef yeni bölümde neler olacak? İşte MasterChef Türkiye yeni bölüm tanıtımı..

Masterchef Türkiye 3. Bölüm Fragman VİDEO

MASTERCHEF 3. BÖLÜM

MasterChef Türkiye ilk turu üçüncü gününde de devam ediyor. İlk iki gün beğendikleri tabaklara evet diyerek bir üst tura çıkaran şefler, MasterChef Türkiye 28 Haziran bölümünde de dikkat çeken yemekler ve yarışmacılarla bir araya geliyor.

Öte yandan MasterChef Türkiye 28 Haziran Pazartesi yeni bölümünde, yemek yapan yarışmacılardan birinin fenalaşması stüdyoda paniğe yol açıyor.

Mehmet Şef ve Danilo Şef, kendini iyi hissetmeyen yarışmacıyı fark edince bir anda ona doğru koşuyor.