Masterchef Türkiye 4. bölüm fragmanı: Danilo Şef'ten kolbastı şov

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de eleme turu hızla devam ediyor. Programın yayımlanan 4. bölüm fragmanı ise izleyenlerin yüzünü güldürüyor. İşte Masterchef Türkiye 4. bölüm fragmanı

Jürü koltuğunda Şef Mehmet Yalçınkaya, Şef Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Eleme turunda olan programın sıkı takipçileri, yeni bölüm fragmanlarını da yakından takip ediyor.

Sevilen programın merakla beklenen 4. bölüm fragmanı da yayına girdi. Peki MasterChef 4.bölümde neler olacak? İşte MasterChef Türkiye 4. yeni bölüm tanıtımı..

Masterchef Türkiye 4. Bölüm Fragman İZLE

MASTERCHEF 4. BÖLÜM

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin ilk turu, tüm hızıyla devam ediyor.

Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, MasterChef Türkiye'nin 4. bölümünde de dikkat çeken yemekler ve yarışmacılarla bir araya geliyor.

MasterChef Türkiye'nin 4. yeni bölümünde, Somer Şef ve yarışmacı arasında geçen konuşma, seyircilerin yüzünü güldürürken Danilo Şef'in kolbastı şovu izleyenleri mest ediyor.