MasterChef Türkiye 44. bölüm fragmanı: Son isim kim olacak?

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2021'de, ana kadroya seçilecek son isim bu akşam belli olacak. Peki on altıncı isim kim olacak? İşte MasterChef Türkiye 44. bölüm fragmanı...

Jüri koltuğunda dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu TV8'in ilgiyle takip edilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de final turunda sona gelindi.

Yeni sezonda MasterChef ana kadrosunda yer alacak on beş kişi belli olurken, diğer yarışmacılar ise ter dökmeye devam ediyor.

Yeni sezonunda da büyük ilgi gören MasterChef Türkiye'nin 22 Ağustos 2021 Pazar akşamı ekranlara gelecek 44. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu.

MasterChef''n 44. bölümüyle birlikte ana kadroya geçecek son isim belli olacak ve ardından yarışmacılar, ''MasterChef'' olabilmek için bütün hünerlerini sergileyecek. İşte MasterChef Türkiye 44. bölüm tanıtımı...

MasterChef Türkiye 44.Bölüm Fragmanı İZLE

MASTERCHEF TÜRKİYE 43. BÖLÜMDE NE OLDU?

MasterChef'in 21 Ağustos 2021 akşamı yayınlanan 43. bölümünde yarışmacılar, yedek kadroya girebilmek için hem birbirleriyle hem de süreyle yarıştı.

Dün akşam ekranlara getirilen bölümde sebzeli Wonton çorbası, yedek kadroya alınacak isimler için belirleyici oldu. Sebzeli Wonton çorbası yapmaları için yarışmacılara verilen sürenin sona ermesiyle Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadım safhası başladı.

Yarışmacıların hazırladıkları yemekleri tek tek tadan şefler, yedek kadroya alınacak 3 ismi belirledi. Ardından 2 kişi daha yedek kadroya seçildi. Böylece yedek kadroya giren ilk 3 isim Melis, Pelin ve Mustafa olurken yedek kadroya giren son isimler Rabia ile Yiğit oldu.

MasterChef'in ana kadrosuna 16. yarışmacı olarak girecek isim, 22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlanacak yeni bölüm ile netlik kazanacak. 22 Ağustos akşamı, yedek kadrodaki yarışmacılar ana kadroya girmek için ter dökecek.