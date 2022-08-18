MasterChef Türkiye 44. bölüm fragmanı yayınlandı! Ana kadro için son şanslar..

MasterChef Türkiye 44. bölüm fragmanı yayınlandı! Ana kadro için son şanslar..

MasterChef Türkiye'de son önlükler sahiplerini buluyor! İşte merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı..

TV8 ekranlarının popüler yarışma programı MasterChef tüm heyacanıyla devam ediyor.Yarışmacılar ana kadroya girebilmek için büyük bir mücadele veriyorlar.

18 yarışmacının ana kadroya alınacağı programda şu ana adar 15 isim belli oldu.Dün yayınlanan 43. bölümde ana kadroya giren 15. isim Barış olmuştu.

MasterChef Türkiye programının hayranları yeni bölümde neler yaşanacağı ve ana kadroya kimin gireceğini merak etmeye başladı.Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.İşte yeni bölüm tanıtımı...

MasterChef Türkiye 44. Bölüm fragmanı VİDEO



