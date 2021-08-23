MasterChef Türkiye 45. bölüm fragmanı: İlk kaptan kim olacak?

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2021'in 45. bölümünde sezonun ilk kaptanı belli olacak. Peki sezonun ilk kaptanı kim olacak? İşte MasterChef Türkiye 45. bölüm fragmanı...

Jüri koltuğunda dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu TV8'in ilgiyle takip edilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de final turu sona erdi.

Yeni sezonunda da büyük ilgi gören MasterChef Türkiye'nin 23 Ağustos 2021 Pazartesi akşamı ekranlara gelecek 45. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu.

MasterChef Türkiye 2021'in 45. bölümünde yarışmacılar, sezonun ilk kaptanı olmak için mücadele edecek.

23 Ağustos 2021 Pazartesi itibarıyla eleme ve düellolalardan geçerek ana kadroya girmeye hak kazanan 16 yarışmacı, elenmemek için mutfakta tüm hünerlerini sergileyecek. İşte MasterChef Türkiye 45. bölüm fragmanı...

MasterChef Türkiye 45. bölüm fragmanı İZLE

MASTERCHEF TÜRKİYE 44. BÖLÜMDE NE OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması programı MasterChef Türkiye 2021'in son bölümünde, ilk 15 ana kadro yarışmacısının belirlenmesinin ardından ana kadroya girecek olan 16. yarışmacı için kritik final turunun son oyunu oynandı.

22 Ağustos 2021 Pazar akşamı ekranlara getirilen 44. bölümde dalyan köfte, final turunda son 7'ye kalacak isimler için belirleyici oldu. Dalyan köfte yapmaları için yarışmacılara verilen sürenin sona ermesiyle Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadım safhası başladı.

Yarışmacıların hazırladıkları yemekleri tek tek tadan şefler, final turu yaratıcılık oyununda mücadele etmeye hak kazanan en başarılı 7 ismi belirledi.

MasterChef kritik final turu yaratıcılık yemeği aşaması için seçilen 7 yarışmacı, verilen kavun ana ürünüyle en başarılı yaratıcılık yemeği hazırlamak için zamanla yarıştı.

Şefler tarafından tadılan yemekler arasında en başarılı yemeği hazırlayan isim, Sergen olarak belirlendi. Böylece Sergen Özen, MasterChef 2021'in on altıncı ana kadro yarışmacısı olmaya ve ismi yazılı önlüğü alma hakkına sahip oldu.