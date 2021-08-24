MasterChef Türkiye 46. bölüm fragmanı: İlk takım oyunu!

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2021'in 46. bölümünde sezonun ilk takım oyunu oynanacak. Peki sezonun kazanan ilk takımı hangisi olacak? İşte MasterChef Türkiye 46. bölüm fragmanı..

Jüri koltuğunda dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu TV8'in ilgiyle takip edilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de final turu sona erdi.

Yeni sezonunda da büyük ilgi gören MasterChef Türkiye'nin 23 Ağustos 2021 Salı akşamı ekranlara gelecek 46. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu.

MasterChef Türkiye 2021'in 46. bölümünde yarışmacılar, sezonun ilk kaptanları ile birlikte takımlar ilk kez karşı karşıya gelecek.

Eleme ve düellolalardan geçerek ana kadroya girmeye hak kazanan 16 yarışmacı, elenmemek için mutfakta tüm hünerlerini sergileyecek. İşte MasterChef Türkiye 46. bölüm fragmanı...

Masterchef Türkiye 46. Bölüm Fragmanı VİDEO

MASTERCHEF 45. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ana kadro seçmeleri ardından ilk kaptanlık oyununa çıkan yarışmacılar en iyi mantıyı yapmak için yarıştı.

Mehmet, Danilo ve Somer şef, tadım yaptığı 5 yarışmacı arasından beğendikleri 2 tabağı kaptanlık yarışına dahil etti.

Hasan ve Burcu son ikiye kaldı. Mavi takım kaptanlığını kazanan isim Burcu oldu. Burcu ise kırmızı takım kaptanı olarak Eren'i seçti.