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    MasterChef Türkiye 69. bölüm fragmanı yayınlandı! Kaptanlık oyununu kim kazanacak?

    MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanlık oyununun oynanacağı 69. bölüm tanıtımı yayınlandı.
    • 12.09.2022 - 11:46
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    MasterChef Türkiye 69. bölüm fragmanı yayınlandı! Kaptanlık oyununu kim kazanacak?

    MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor.Dün eleme gecesinin yaşandığı 68. bölümde yarışmaya veda eden isim Dilan olmuştu.

    Yeni haftaya bugün yayınlanacak 69. bölüm ile başlayacak olan MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu heyecanı yaşanacak.Yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için birbirleriyle yarışacak.

    Yeni haftanın kaptanlık oyununda şefler yarışmacılardan kazandibi tatlısı yapmalarını istiyor.Kazandibi tatlısını en lezzetli ve şeflerin beğeneceği şekilde hazırlayan yarışmacı kaptanlık oyununu kazanacak.

    MasterChef Türkiye'de yeni hafta heyecanı kaptanlık oyunu ile başlıyor. İşte 69. bölüm tanıtımı...

    MasterChef Türkiye 69. bölüm fragmanı VİDEO


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