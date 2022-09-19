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    MasterChef Türkiye 76. bölüm fragmanı yayınlandı! Kaptanlık oyunu heyecanı..

    MasterChef Türkiye'nin 76. bölüm tanıtımı yayınlandı.İşte yeni bölümde yaşanacaklar..
    • 19.09.2022 - 11:17
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    MasterChef Türkiye 76. bölüm fragmanı yayınlandı! Kaptanlık oyunu heyecanı..

    MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor.Dün akşam ekranlara gelen 75. bölümde eleme oyunu oynanmış ve yarışmaya veda eden isim Melih olmuştu.

    Melih'in elenmesi büyük şok yaşatırken programın yeni bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oldu.MasterChef Türkiye izleyicilerinin merakla beklediği 76. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Mavi takım kaptanının belirleneceği bölümde şefler yarışmacılardan yağlama yemeğini yapmalarını istedi.Büyük atışmaların olduğu yeni bölüm tanıtımı sosyal medyada gündem oldu.

    MasterChef Türkiye 76. bölüm fragmanı VİDEO


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