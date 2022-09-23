MasterChef Türkiye 80. bölüm fragmanı! MasterClass oyununu kim kazanacak?

MasterChef Türkiye'de lezzetli mücadele devam ediyor.MasterChef Türkiye yeni bölüm fragmanı yayınlandı..

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef yeni bölümleriyle tüm hızıyla devam ediyor.Mavi takım ve kırmızı takım her bölümde farklı bir heyecan yaşıyor.

Dün ekrana gelen 79. bölümde oynanan dokunulmazlık oyununu kırmızı takımı yenen mavi takım kazandı.

Kırmızı takımda dün gecenin eleme adayları Vural ve Atike oldu.Takım içi oynanan bireysel dokunulmazlığı ise Ayaz oldu.

MasterChef Türkiye'nin bu akşam ekrana gelecek 80. bölümü merak uyandırdı.İşte yeni bölüm tanıtımı..

MasterChef Türkiye 80. Bölüm Fragmanı VİDEO