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    MasterChef Türkiye 82. bölüm fragmanı! Yarışmaya kim veda edecek?

    MasterChef Türkiye'de bu akşam eleme gecesi heyecanı yaşanacak.Eleme adayı olan altı yarışmacı bugün en başarılı tabaklarını hazırlamak için mücadele edecek.
    • 25.09.2022 - 12:13
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    MasterChef Türkiye 82. bölüm fragmanı! Yarışmaya kim veda edecek?

    MasterChef Türkiye'de bugün veda gecesi yaşanacak.Dün yayınlanan 81. bölümde yedek yarışmacılar ana kadroya girebilmek için mücadele etmişti.

    Yedeklerden ana kadroya giren son isim Şule oldu.Bugün yayınlanacak 82. bölümde ise bir veda yaşanacak.

    MasterChef Türkiye'de bu haftanın eleme adayları Fatma Nur, Görkem, Çağatay, Burak, Vural ve Atike oldu.Bu altı isim bugün yarışmaya devam edebilmek için şeflerin istediği tabakları hazırlayacak.

    Şefler eleme adaylarından bulgur ile en lezzetli tabakları hazırlamalarını istedi.Peki en başarısız tabağı yapan hangi isim yarışmaya veda edecek?

    İşte MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm tanıtımı;

    MasterChef Türkiye 82. Bölüm Fragmanı VİDEO


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