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MasterChef Türkiye 82. bölüm fragmanı! Yarışmaya kim veda edecek?

MasterChef Türkiye 82. bölüm fragmanı! Yarışmaya kim veda edecek?

MasterChef Türkiye'de bu akşam eleme gecesi heyecanı yaşanacak.Eleme adayı olan altı yarışmacı bugün en başarılı tabaklarını hazırlamak için mücadele edecek.