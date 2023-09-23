MasterChef Türkiye All Star'da 100 Bin TL'lik ödülü kim kazandı? MasterChef Türkiye All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Büyük ödülün 100 bin TL olduğu bölümde ödülü kazanan yarışmacı merak uyandırdı. İşte büyük ödülü kazanan isim..

ensonhaber.com

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye All Star'da büyük ödül heyecanı yaşandı.

MasterChef Türkiye All Star'ın dün ekrana gelen bölümünde yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için yarıştı.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star Türkiye'nin 96. bölümünde yarışmacılar ödül oyununu kazanmak için tezgah başına geçti.

Büyük ödülün 100.000 TL olduğu gecede mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları kıyasıya bir mücadele verdi.

İki etaptan oluşan ödül oyununun ilk etabını mavi takım kazandı. Denizli dış çekim oyununda en iyi yöresel yemekleri yapmak kolları sıvayan mavi takım ve kırmızı takım tüm hünerlerini sergiledi.

Kuzu göbeği mantarı dolması, leğen böreği, çaput aşı, dişli balık ve kaşık helvası menüsünden oluşan menüyü en iyi yapan takım mavi takım oldu.

İkinci etaba geçen mavi takım yarışmacıları yaratıcılık oyunu için tezgah başına geçti.

Yaratıcılık oyununda en başarılı tabağı yaparak 100 bin TL'lik büyük ödülü kazanan isim Kıvanç oldu..