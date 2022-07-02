MasterChef Türkiye başladı! Jüriyi şoke eden bir olay yaşandı!

MasterChef Türkiye başladı! Jüriyi şoke eden bir olay yaşandı!

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te yeni sezon başladı.MasterChef ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor.İşte merak edilenler

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef yeni sezonun ilk bölümüyle dün izleyicisiyle buluştu.Jüri kadrosunda değişiklik olacağı dedikoduları konuşulurken herhangi bir değişiklik olmadığı görüldü.

Masterchef jürileri geçen sezon olduğu gibi Mehmet Yalçınkaya,Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna oldu.

MasterChef Türkiye'nin ilk bölümünde yarışmacılar kendilerine verilen süre içerisinde yemeklerini hazırlayarak şeflerin beğenisine sundu.

Şefler tattıkları yemekler arasından beğendiklerini seçerek yarışmacıların programa devam edip etmeyeceklerine karar verdiler..

Şefleri şaşırtan olay

MasterChef Türkiye'nin yeni sezon ilk bölümüne damga vuran bir olay yaşandı.İkiz kardeşler ayrı ayrı yarışmaya katılınca şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ayrı ayrı gelerek yemeklerini yapan ikiz kardeşler şeflerle eğlenceli bir sohbet fırsatı buldular.

Yunus ve Emre Karaca kardeşler yaptıkları yemekler ile şeflerden geçer not alarak bir üst tura çıkmaya hak kazandılar..