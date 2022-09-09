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    MasterChef Türkiye ekibi Malatya'da yarıştı

    Malatya’nın en gözde yemeklerinden birini tadan Danilo, Mehmet ve Somer Şef, hayran kaldı. “Balcan tava” olarak bilinen yemeğin adı artık Yeşilyurt’ta “Danilo Tava” olarak geçiyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2022 - 14:55
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 15:00
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    MasterChef Türkiye ekibi Malatya'da yarıştı

    MasterChef Türkiye’de kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, ikinci dış oyunda karşı karşıya geldi.

    Yarışın adresi bu kez Malatya oldu.

    Yarışmacılar, yörenin bilinen lezzetlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştı.

    Öve öve bitiremediği yemeği tattırdı

    Kıran kırana bir performans sergilediği yarış sırasında eğlenceli anlar da yaşandı.

    “Türkiye’nin en güzel yemeği Malatya’da” diyen şeflerden Danilo Zanna, elinde bir tepsi ve pide ekmeklerle diğer şeflerin yanına geldi.

    Malatya’nın çok sevilen lezzetlerinden olan ‘Balcan Tava’yı şeflere tattıran Danilo Zanna, öve öve bitiremediği yemeği ekmek banarak yedi.

    MasterChef Türkiye ekibi Malatya'da yarıştı VİDEO

    İsmi artık “Danilo Tava”

    Mehmet Şef ile Somer Şef de lezzetli yemeğin hakkını verdi.

    O sırada yemek hakkında bilgiler de sunuldu.

    Düğünlerde ateş üzerinde yapılan yemeğin adının artık özellikle Yeşilyurt’ta “Danilo Tava” olarak bilindiği belirtildi.

    MasterChef Türkiye ekibi Malatya da yarıştı #1

    Şefler kayısılarla döndü

    Bu arada şefler eli boş dönmedi.

    Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 3 şefe ayrı ayrı kayısı paketi takdim etti.

    Öte yandan Malatya'da gerçekleşen dış oyunun kazananı yeniden mavi takım olurken, kırmızı takım için yeniden pota yolu göründü.

    MasterChef Türkiye ekibi Malatya da yarıştı #2

    MasterChef Türkiye ekibi Malatya da yarıştı #3

    MasterChef Türkiye ekibi Malatya da yarıştı #4

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