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    Masterchef Türkiye Masterclass oyununu kim kazandı? İşte kazandığı ödül...

    MasterChef Türkiye'de dün yayınlanan bölümde MasterClass oyunu oynandı.İşte MasterClass oyununu kazanan o isim..
    • 24.09.2022 - 10:56
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    Masterchef Türkiye Masterclass oyununu kim kazandı? İşte kazandığı ödül...

    23 Eylül 2022 Cuma günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 80. bölümde MasterClass eğitimi ve oyunu heycanı yaşandı.

    Ekrana gelen bölümde jüri üyelerinden Danilo Şef tarafından yarışmacılara bir MasterClass eğitimi verildi.

    Danilo Şef'in MasterClass eğitiminin ardından yarışmacılar öğrendikleri bilgileri test etmek için bir oyuna tabi tutuldu.MasterClass oyununu kazanan isim sosyal medyada merak uyandırdı.

    Peki 80. bölümde oynanan MasterClass oyununu hangi yarışmacı kazandı?İşte cevabı..

    Masterchef Türkiye Masterclass oyununu kim kazandı? İşte kazandığı ödül... #1

    MasterClass'ı kazanan isim belli oldu

    Danilo Şef'i MasterClass eğitiminde öğrettiği bilgileri en iyi şekilde uygulayan ve MasterClass'ı kazanan isim Yağız oldu.

    Masterchef Türkiye Masterclass oyununu kim kazandı? İşte kazandığı ödül... #2

    MasterClass ödülü

    MasterClass oyununu kazanan Yağız önemli bir masterclass eğitimi almaya hak kazandı.


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