MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor? MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi...

Hüseyin Topuz

TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu hakkında aramalar hız kazandı.

Her sezonuyla izleyicileri ekran başına kitleyen MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor.

MasterChef Türkiye'nin sıkı takipçileri yeni sezonun başlayacağı tarihi öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yer alıyor.

Peki, MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor? İşte merak edilen tarih...

MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor?

MasterChef Türkiye'nin 2025 sezonu için başvurular başlamış olup, yarışmanın başlangıç tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Geçmiş sezonlara bakıldığında, yeni sezonların genellikle Haziran aylarında başladığı görülmektedir. MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunun Haziran ayı içerisinde başlaması bekleniyor.