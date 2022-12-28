MasterChef Türkiye ne zaman final yapacak? MasterChef'te büyük ödül ne?

MasterChef Türkiye ne zaman final yapacak? MasterChef'te büyük ödül ne?

MasterChef Türkiye'nin ne zaman final yapacağı ve şampiyon olacak ismin alacağı ödül merak ediliyor. İşte ayrıntılar..

TV8 ekranlarından yayınlanan ve izleyiciyi ekrana kilitleyen yemek programı MasterChef Türkiye'de büyük finale sayılı günler kaldı.

Adım adım finale doğru giden MasterChef Türkiye'de son 5 yarışmacı finale adını yazdırmak için tüm hünerlerini sergiliyor.

Şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmanın ne zaman final yapacağı ve final ödülünün ne olacağı büyük merak uyandırıyor.

Programı yakından takip edenler MasterChef Türkiye 2022'nin ne zaman biteceğini araştırmaya başladı.

MasterChef Türkiye ne zaman final yapacak?

MasterChef Türkiye'nin final tarihi henüz netlik kazanmadı ancak geçtiğimiz sezon Ocak ayında biten programın yine Ocak ayında noktalanması bekleniyor.

MasterChef'in büyük ödülü ne?

MasterChef Türkiye'de şampiyon olan yarışmacının kazanacağı ödül henüz açıklanmadı. Ödül açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.