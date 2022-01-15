Bu da kim böyle! MasterChef Türkiye şampiyonu Eren'in sakalsız hali ağızları açık bıraktı

Bu da kim böyle! MasterChef Türkiye şampiyonu Eren'in sakalsız hali ağızları açık bıraktı

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın eski halini görenler gözlerine inanamadı. Yarışmaya kızıl sakallarıyla damga vuran Kaşıkçı'nın sakalsız hali, sevenlerini şoke etti.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de büyük heyecan 14 Ocak Cumartesi akşamı son buldu. Geçen yıl otomobil olarak verilen büyük ödül, bu yıl da otomobil olarak açıklandı.

Yarışmanın başından beri favoriler arasında gösterilen Hasan ve Eren'in kaldığı finalde son oyunlar nefesleri kesti. Eren ve Hasan'ın aile üyeleri de final canlı yayınında konuk olarak yer aldı.

Kıyasıya yarışın sahne aldığı final gecesinin kazananı ve ödülün sahibi ise yarışmanın başından beri şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Eren Kaşıkçı oldu.

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı, yarışmanın başından beri kızıl ve uzun sakalları ile dikkatleri üzerine çekiyordu.

SAKALSIZ HALİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Gerek tavırları gerek muazzam tabakları ile herkesi kendine hayran bırakan ve sezon boyunca sık sık sakalları ile gündeme gelen Eren Kaşıkçı'nın yıllar önceki görüntüsü hayrete düşürdü.

MasterChef Türkiye'ye hızıyla damga vuran 32 yaşındaki yarışmacının sakalsız halini görenler, Kaşıkçı'yı tanıyamadı. İşte Eren Kaşıkçı'nın sakalsız hali...

EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

Aslen Tokatlı olan Eren Kaşıkçı, MasterChef Türkiye 2021'de İmroz Kuzusu yaparak jüri üyelerini etkilemiş ve MasterChef yolculuğuna başlamıştı.

Yarışmaya eşinin ısrarları sonucu katılan 32 yaşındaki yarışmacı, kariyerinin başlarında İstanbul'da yaşarken, sonradan Gökçeada'ya taşındı.

Evli ve 1 çocuk babası olan yarışmacı, bir sörf otelinde şeflik yapıyor.