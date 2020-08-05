Dolar
7.0501
2.1916%
Euro
8.3818
2.6476%
Altın
2042.57
1.1463%
Borsa
1091.8
0.4268%
G. Altın
462.916
3.5754%
Bitcoin
82231.99
5.2691%
25ºC
İstanbul
Açık 25 C

    MasterChef Türkiye yeni bölümünde gergin anlar yaşandı

    Programın jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya son bölümde bahane sunan yarışmacıyı stüdyodan kovdu.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2020 - 22:36
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    MasterChef Türkiye yeni bölümünde gergin anlar yaşandı

    Tv8 kanalında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde stüdyoda jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya ile yarışmacı Furkan arasında tartışma çıktı.

    Yarışmanın ilk gününden bu yana Furkan ile yıldızı bir türlü barışmayan Mehmet Şef, genç aşçı adayının kendisine verdiği cevapla çılgına döndü.

    MasterChef Türkiye yeni bölümünde gergin anlar yaşandı #1

    "DIŞARI ÇIK"

    Yarışmacıya sinirlenen şef, "2 dakikada bir mazeret sunuyorsun. Dışarı çık! Hemen dışarı çık!" diyerek Furkan'ı stüdyodan kovdu.

    MasterChef Türkiye yeni bölümünde gergin anlar yaşandı VİDEO


    MasterChef Türkiye yeni bölümünde gergin anlar yaşandı #2

    Görüş Bildir