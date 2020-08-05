Programın jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya son bölümde bahane sunan yarışmacıyı stüdyodan kovdu.

Tv8 kanalında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde stüdyoda jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya ile yarışmacı Furkan arasında tartışma çıktı.

Yarışmanın ilk gününden bu yana Furkan ile yıldızı bir türlü barışmayan Mehmet Şef, genç aşçı adayının kendisine verdiği cevapla çılgına döndü.

"DIŞARI ÇIK"

Yarışmacıya sinirlenen şef, "2 dakikada bir mazeret sunuyorsun. Dışarı çık! Hemen dışarı çık!" diyerek Furkan'ı stüdyodan kovdu.

MasterChef Türkiye yeni bölümünde gergin anlar yaşandı VİDEO





