MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 27 Ekim MasterChef eleme adayları..

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 27 Ekim MasterChef eleme adayları..

TV8'in reyting rekorları kıran yemek programı MasterChef Türkiye'de bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte cevabı..

MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı.

Mavi takım ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazanabilmek için birbirleriyle kıyasıya bir mücadele verdiler.

Gecenin kazanan takımı rahat bir akşam geçirirken oyunu kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı.

27 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan bölümde dokunulmazlıl oyunun kazanan takım mavi takım oldu. Şeflerin istediği tabakları daha başarılı yapan mavi takım dokunulmazlık oyununu kazandı.

Eleme adayları belli oldu

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda eleme adayları belli oldu. MasterChef Türkiye'de gecenin eleme adayları Tayfun ve Büşra oldu.