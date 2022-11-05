MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları..

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım merak uyandırdı. İşte MasterChef Türkiye 4 Kasım dokunulmazlık oyunu sonuçları..

MasterChef Türkiye'de bu haftanın 2. dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı. Mavi takım ve kırmızı takım dokunulmazlığı alabilmek için kıyasıya bir mücadele verdi.

Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun istediği tabakları hazırlayan takımlar dokunulmazlığın sahibi olmak için tüm hünerlerini sergiledi.

Bu haftanın ilk dokunulmazluk oyununu avi takım kaybetmiş ve Burak Kaya ile Büşra eleme adayı olmuştu.Haftanın ikinci dokunulmazlığını kaybeden takım kırmızı takım oldu.

Eleme adayları belli oldu

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımın kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlıl oyunun kazanan isim Serpilay oldu.

Serpilay ilk eleme adayı olarak Yağız'ın ismini verdi. İkinci eleme adayı ise yapılan oylama sonucu Fatma Nur oldu.