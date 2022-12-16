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    MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı! 15 Aralık MasterChef eleme adayı..

    TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. İşte MasterChef Türkiye'de 15 Aralık'ta oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım.
    • 16.12.2022 - 09:58
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    MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı! 15 Aralık MasterChef eleme adayı..

    MasterChef Türkiye'de bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kaybetmiş ve Görkem aday olmuştu.

    Bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda mavi takım ve kırmızı takım tüm hünerlerini sergiledi.

    Yağız'ın kaptan olduğu mavi takım ile Tolga'nın kaptanı olduğu kırmızı takım bu haftanın ikinci dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti.

    15 Aralık 2022 tarihinde ekrana gelen bölümde dokunulmazlık oyununu yine mavi takım kazandı. Kırmızı takımın kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu Ayaz kazandı.

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