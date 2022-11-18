MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 18 Kasım MasterChef eleme adayları..

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. İşte dokunulmazlığı kaybeden takım ve eleme adayları..

MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jürilik yaptığı program izlenme rekorları kırıyor.

Yarışmada 11 yarışmacı kaldı ve bu 11 yarışmacı MasterChef olabilmek için tüm hünerlerini sergiliyor. Bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı.

Mavi takım ve kırmızı takımın dokunulmazlık için kıyasıya bir mücadele verdiği oyunda kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takımın kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlığı ise Gamze kazandı.

Eleme adayları belli oldu

MasterChef Türkiye'de dün akşamın eleme adayları mavi takımdan Yağız ve Barış oldu.