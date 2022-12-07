MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı hangi takım kazandı! 6 Aralık MasterChef eleme adayı..

MasterChef Türkiye'de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün oynandı. İşte dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ve bu haftanın ilk eleme adayı..

MasterChef Türkiye'de heyecan artıyor. Yarışmada sonlara doğru yaklaşırken dokunulmazlık oyunları büyük önem kazanmaya başladı.

Mavi takım ve kırmızı takım 4'er kişiden oluşan takımlarıyla tüm hünerlerini sergiliyor. Şeflerin istedikleri tabakları en iyi şekilde hazırlamak isteyen yarışmacılar son 4 isim arasına kalabilmek için kıyasıya bir mücadele veriyor.

MasterChef Türkiye'de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı. Bu hafta mavi takım kaptanı olan Yağız kırmızı takım kaptanlığı için Büşra'nın ismini vermişti.

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Yağız'ın kaptanı olduğu mavi takım oldu. Kırmızı takımın kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu ise Görkem kazandı.

Eleme adayı belli oldu

MasterChef Türkiye'de bu haftanın ilk eleme adayı kırmızı takımdan Ayaz oldu.